Toutes les pensions seront payées le même jour, peu importe le régime

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi en première lecture un avant-projet de loi qui consacre le principe du paiement unique des pensions, selon un communiqué. Désormais, chaque pensionné recevra à une même date l'ensemble des pensions qui sont payées par le Service fédéral des Pensions (SFP), quel que soit le régime de pension (fonctionnaire, salarié et indépendant).

Pour les pensionnés actuels, cela signifie que les différentes pensions actuellement payées à des dates différentes au cours du mois seront désormais payées à la première de ces dates de paiement, selon le cabinet du ministre Daniel Bacquelaine. Par ailleurs, les pensions à terme échu (payées à la fin du mois) seront désormais payées en décembre et plus en janvier comme c'était le cas jusqu'à présent. Ce sera d'application dès la pension du mois de décembre 2018. Un courrier sera adressé aux pensionnés les informant plus précisément sur ce projet. L'avant-projet de loi va, à présent, être soumis à la négociation syndicale. (Belga)