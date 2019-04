Trafic de drogue à Anvers: trois dockers arrêtés

(Belga) Trois dockers ont été arrêtés mardi à Anvers dans le cadre de deux enquêtes judiciaires, rapporte le parquet d'Anvers. On les soupçonne de collaborer avec des gangs qui introduisent de la drogue en contrebande via le port. L'un des trois travailleurs portuaires a été la cible d'une attaque à son domicile en 2017.

Ces arrestations sont le fruit de multiples enquêtes menées sur l'escalade de la violence liée au trafic de la drogue, à Anvers et ses environs. Selon le parquet, des travailleurs portuaires "abusent de leur fonction en fournissant des services d'assistance à des organisations criminelles actives dans les stupéfiants". Les suspects sont âgés de 32, 40 et 51 ans. Différents dossiers ont été ouverts à leur charge, où il est question de voitures et de drogue: 500 kilos de cocaïne ont été découverts fin de l'année 2018 et des véhicules de luxe ont notamment été saisis. Mais le rôle de chacun des suspects n'a pas encore été bien déterminé. La police et le parquet déclarent encore que ce coup de filet a pu réussir grâce à la coopération des autorités portuaires. Ils ajoutent que toute personne qui souhaite partager anonymement des informations sur des faits similaires peut se rendre sur le site web www.onzehavendrugsvrij.be. (Belga)