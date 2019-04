Trafic ferroviaire perturbé entre Namur et Gembloux en raison d'un problème électrique

(Belga) Le trafic ferroviaire est fortement perturbé entre Namur et Gembloux en raison d'un problème électrique, a indiqué à Belga le porte-parole d'Infrabel mardi peu avant 06h00. La circulation des trains est interrompue dans les deux sens et des navettes de bus sont organisées pour relier les deux entités.

Un problème électrique persiste depuis plus de deux heures. Infrabel en ignore la cause à ce stade, mais il se peut qu'il s'agisse d'un vol de câble, selon le porte-parole. Aucun train ne circule dans les deux sens sur la ligne 161 (Namur-Bruxelles) entre Namur et Gembloux. Des navettes de bus sont organisées pour relier les deux entités situées sur un axe ferroviaire important. Des techniciens sillonnent les voies pour trouver la cause. Une fois le problème identifié, Infrabel pourra déterminer la durée de la perturbation. (Belga)