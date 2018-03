Trains: la ligne 161 toujours perturbée à la suite de la découverte d'un corps

(Belga) La découverte, dimanche soir, d'un corps le long des voies de chemin de fer à hauteur de Watermael-Boitsfort (région de Bruxelles-Capitale), continue lundi matin de perturber le trafic sur la ligne 161 entre Bruxelles et Namur, prévient Thierry Ney de la SNCB. Il est actuellement impossible de déterminer la durée de ces perturbations.

D'une part, les trains rapides reliant Namur et Bruxelles-Luxembourg ne passent plus par Watermael-Boitsfort mais suivent une déviation par Louvain (Leuven). D'autre part, les trains omnibus de la même ligne ne circulent pas, lundi matin, entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies. La SNCB tentait, lundi tôt, de mettre en place un service de navettes en bus. La circulation des trains avait dû être interrompue dimanche soir à hauteur de Watermael-Boitsfort, un corps y ayant été découvert le long des voies. Lundi matin vers 04h30, le parquet était toujours sur place, selon la SNCB.