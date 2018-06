Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem

(Belga) Un groupe de 34 réfugiés syriens, dont 15 mineurs, est arrivé jeudi après-midi à l'aéroport de Zaventem. Les dix familles ont pu rejoindre la Belgique grâce à un visa humanitaire et introduiront une demande d'asile dans les prochains jours, indique la communauté laïque chrétienne de Sant'Egidio dans un communiqué.

Le groupe de 34 personnes a rejoint la Belgique depuis la Turquie. Ces familles "n'ont plus de perspectives de futur en Syrie et ont reçu l'occasion de construire une nouvelle vie dans notre pays", selon la communauté Sant'Egidio. Leurs demandes d'asile seront introduites sous peu. Les réfugiés ne seront pas accueillis par les services des autorités (Fedasil), mais seront logés par des paroisses chrétiennes durant leur première année, en collaboration avec Caritas. Ces 34 réfugiés arrivent en Belgique dans le cadre des "couloirs humanitaires", un chemin "sûr et légal" pour les réfugiés. Un accord avait été conclu à ce sujet en novembre 2017 entre le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) et Sant'Egidio en partenariat avec tous les cultes reconnus en Belgique. Sur cette base, 150 réfugiés syriens de Syrie et de Turquie pourront rejoindre la Belgique en avion. Trente-huit personnes sont déjà arrivées dans le pays, portant le nombre à 72 avec l'arrivée de jeudi après-midi. (Belga)