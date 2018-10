Trois blessés dans un accident sur l'E40, circulation fermée à hauteur de Herve

(Belga) Un accident s'est produit dimanche peu avant 22 heures sur l'autoroute E40 à hauteur de Chaineux, en direction d'Aix-la-Chapelle, faisant au mois trois blessés, rapporte Sundinfo.be. L'autoroute a été fermée à la ciruclation à hauteur de la sortie Herve.

Un des blessés serait en état critique. Un hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne est intervenu sur place pour prendre en charge les victimes. Les pompiers de Herve, Battice et Verviers sont sur place ainsi que trois ambulances. Une déviation a été mise en place via la N3 et l'échangeur de Battice (A27). (Belga)