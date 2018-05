Tuerie de Liège - Reprise des cours lundi à l'athénée Léonie de Waha

(Belga) Les cours ne reprendront finalement pas avant lundi prochain à l'athénée Léonie de Waha. Les élèves pourront cependant aller récupérer leurs affaires jeudi, a-t-on indiqué mercredi soir à l'échevinat de l'Enseignement de la Ville de Liège.

L'athénée Léonie de Waha est resté fermé mercredi. Alors qu'il était envisagé de rouvrir jeudi dans l'optique d'évoquer le drame avec les élèves pour une reprise en douceur vendredi, il a finalement été décidé que les cours ne reprendront pas avant lundi. Le temps, précise-t-on, de procéder aux travaux nécessaires. "L'application de la procédure anti-terroriste mardi a entraîné d'importants travaux de réfection. La dernière phase, soit le remplacement des portes des classes, s'effectuera ce vendredi", précise-t-on au service communication de la Ville. Toutefois, l'athénée sera ouvert jeudi dès 8h15 et jusqu'à midi, afin de permettre aux élèves de récupérer leurs effets personnels, en particulier les documents nécessaires pour le passage des épreuves de fin d'année. Une équipe d'enseignants sera présente pour les encadrer. "Durant cette période, un soutien psychologique sera organisé pour ceux et celles qui le souhaitent", peut-on lire sur la page Facebook de l'athénée. Les examens, seront évoqués vendredi lors d'une réunion du personnel enseignant. L'établissement a été au coeur des faits puisque le tireur, après avoir tué deux policières ainsi que le jeune passager d'une voiture, s'y est retranché en prenant une femme de ménage en otage. Selon le ministre de l'Intérieur Jan Jambon, celle-ci a peut-être évité qu'il ne s'en prenne aux élèves puisqu'elle a discuté avec le tireur afin de le raisonner. L'auteur a alors quitté l'établissement et fait feu en direction des forces de l'ordre avant d'être abattu. (Belga)