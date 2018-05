Tunnels fermés à Reyers: le calme est revenu après la tempête

(Belga) Comme la veille, la circulation est fluide ce mercredi dans le quartier Reyers, d'après Bruxelles Mobilité. Le trafic avait été extrêmement difficile lundi à cause de la fermeture simultanée de trois tunnels.

"Le mercredi est une journée habituellement calme", précise la porte-parole de l'administration bruxelloise en charge de la mobilité. Au cours de la matinée, la circulation était un peu plus dense que d'ordinaire sur l'E411 et l'avenue de Tervueren, "mais ce n'était en rien problématique", précise-t-elle. L'accès à l'E40 par la chaussée de Roodebeek était ouvert. La STIB a par ailleurs constaté une fréquentation en légère hausse, notamment dans les stations de métro Diamant et Meiser, où il y avait plus de monde que d'habitude à l'heure de pointe matinale, selon sa porte-parole. Lundi, la nouvelle phase de rénovation des tunnels du quartier Reyers avait provoqué une situation chaotique sur les routes, "beaucoup d'automobilistes ayant manqué les panneaux d'information indiquant comment contourner le chantier", avait justifié Bruxelles Mobilité. Le tunnel Meiser en direction de l'E40 ne rouvrira pas avant mi-janvier 2019 tandis que le tunnel Montgomery restera fermé en direction de l'E40 jusqu'à la fin 2018 et en direction de Montgomery jusque début 2019. (Belga)