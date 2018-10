Uccle: MR, Ecolo et cdH décident de travailler à la formation d'une nouvelle majorité

(Belga) Le MR, Ecolo et le cdH ont décidé de travailler ensemble à la formation d'une nouvelle majorité communale pour Uccle, ont annoncé dimanche soir les chefs de file respectifs, Boris Dilliès, bourgmestre sortant, Thibaud Wyngaard, et Céline Fremault. Selon ceux-ci, les trois formations vont se réunir et définir un cadre de travail dès la semaine prochaine. Boris Dilliès est pressenti pour se succéder à lui-même au maïorat.

"Comme j'ai souvent eu l'occasion de le préciser durant la campagne, notre commune doit évoluer autour d'un projet basé sur les quartiers, qui maintient et développe la qualité de vie d'Uccle. La sécurité, la mobilité, la protection de notre environnement et la participation doivent être les axes importants de cette nouvelle majorité", a commenté Boris Dilliès, décrit comme "l'actuel et futur bourgmestre", dans une communication commune diffusée via l'agence Belga. Thibaud Wyngaard estime, pour sa part, que les conditions étaient remplies pour qu'Ecolo prenne ses responsabilités et apporte un nouvel élan à Uccle. "Les mesures-clés qu'Ecolo et Groen ont annoncées aux Uccloises et aux Ucclois seront pleinement concrétisées au profit d'une commune plus verte, hospitalière et solidaire, où la mobilité, en particulier la mobilité douce, est prise à bras le corps. Par ailleurs, la participation citoyenne constituera un élément central dans les politiques menées au cours des six années à venir", a-t-il commenté. Selon Céline Frémault, "le cdH se réjouit de poursuivre son travail au sein de la gestion communale, notamment en faveur des familles, des aînés, des liens intergénérationnels et des personnes porteuses de handicap".