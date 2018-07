Uccle n'impose pas de façon généralisée le 30 km/h sur ses voiries locales

(Belga) Une motion concernant le passage à 30 km/h sur les voiries locales a été adoptée jeudi soir au Conseil communal d'Uccle. Le MR, DéFI et le cdH ont voté pour, tandis que le PS et Ecolo se sont abstenus.

Le texte demande au Collège de procéder à la mise en zone 30 dans les quartiers en concertation avec les habitants. L'abaissement de la vitesse maximale de 50 à 30 km/h sera donc apprécié au cas par cas. Thibaud Wyngaard, chef de groupe Ecolo au conseil communal, a déploré qu'Uccle ne rejoigne pas le peloton des communes qui imposent le 30km/h sur l'ensemble de leurs voiries locales, sauf axes structurants, parmi lesquelles Schaerbeek, Ixelles, Forest et Saint-Gilles. "Quel manque d'ambition !", estime-t-il. "Une fois de plus Uccle est le mauvais élève de la classe bruxelloise en matière de mobilité. Généraliser les zones 30 à toutes les voiries de quartier - les axes principaux demeurant à 50km/h -, c'est pourtant améliorer la qualité de vie et la convivialité en réduisant notamment les nuisances sonores, sans parler de la qualité de l'air. C'est aussi et surtout un moyen de réduire la mortalité sur les routes." (Belga)