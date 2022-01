Un abattoir flamand fermé après de multiples constats de maltraitance

(Belga) Un abattoir d'Eeklo, en Flandre orientale, a été fermé par les autorités flamandes après plusieurs constats de maltraitance des animaux, a communiqué vendredi le ministre flamand en charge du bien-être animal, Ben Weyts (N-VA). Il est question de coups, d'utilisation excessive de décharges électriques et d'autres fautes graves.

La société, Ryckaert, n'a pas remédié aux problèmes malgré les avertissements et des amendes, et se voit donc obligée d'interrompre l'abattage jusqu'à ce que des changements structurels soient intervenus. L'abattoir exerçait sur des bovins, des porcs et des chevaux. En décembre 2020, un procès-verbal avait fait état de porcs ébouillantés avant d'avoir été complètement étourdis, entre autres fautes constatées. (Belga)