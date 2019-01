Un accident sur le ring extérieur de Bruxelles provoque plus d'une heure d'embouteillages

(Belga) Un accident sur le ring extérieur de Bruxelles à Dilbeek a provoqué jeudi matin des files et un retard de plus d'une heure, rapporte le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Les trois bandes de circulation sont immobilisées.

Trois voitures et deux camions sont impliqués dans cet accident. Les automobilistes peuvent circuler sur une route parallèle mais le passage y est particulièrement difficile. Des files de plus d'une heure se sont formées et la situation n'est pas prête de s'améliorer, précise le centre flamand sans plus de précisions. Trois véhicules doivent être évacués et les secours sont sur place. Il est conseillé d'éviter la zone et d'emprunter le ring intérieur (Belga)