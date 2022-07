Un an après les inondations à Chaudfontaine, seulement "un quart des maisons ont été complètement restaurées"

Un an après les inondations dramatiques qui ont frappé la région liégeoise, Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine, est l'invité de Bel RTL. Mardi matin, il a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

Un an plus tard, les sinistrés de votre commune voient-ils le bout du tunnel ?

"Beaucoup vivent encore de très grosses difficultés, même si les choses s'améliorent tout doucement. On a quand même 4 personnes décédées dans notre commune, 1.800 logements impactés, 3.600 personnes sinistrées, dont beaucoup connaissent encore de réelles difficultés aujourd'hui. Progressivement, les gens réintègrent leur maison, certains ne l'ont d'ailleurs jamais quittée, continuant à y vivre dans des conditions très difficiles".

"Un quart des maisons ont été complètement restaurées, et plus ou moins 8 maisons sur 10 sont en cours de restauration. Globalement, 90% des personnes étaient assurées, et donc la majorité des dossiers d'assurance sont clôturés, mais il reste encore des situations conflictuelles entre les parties, les expertises, les compagnies d'assurance. Ce n'est pas terminé".

Il y a 114 familles qui ont réintégré leur habitation, mais il y en a aussi 289 qui ont déménagé. Après une telle catastrophe, certaines personnes ont préféré aller voir ailleurs ?

"A certains moments, nous étions dans une sorte de ville fantôme, il n'y avait plus de courant, plus de vitrines éclairées, plus de vie. Il a fallu recréer de l'activité au niveau des services publics: écoles, crèches ; mais aussi privés: commerces, entreprises. Tout cela renaît progressivement et relocalise à Chaudfontaine".

Daniel Bacquelaine précise que le besoin de bénévoles est toujours là, et qu'il est possible de contacter la commune. Il aimerait également une réforme de la sécurité civile: "faire en sorte qu'il n'y ait plus 6 zones de pompiers dans la région de Liège", et "instaurer une culture du sauvetage, qui n'existe pas".