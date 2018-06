Un appel à projets pour miser sur l'Open Data et améliorer la mobilité

(Belga) Les ministres de la Mobilité François Bellot (MR) et de l'Agenda numérique Alexander De Croo (Open Vld) veulent encourager le recours à l'open data pour améliorer la mobilité.

A cet effet, ils ont lancé mardi un appel à projets baptisé 'Smart Mobility' qui doit permettre de sélectionner des projets qui misent sur des solutions numériques en matière de mobilité et de les financer. Un montant total de 4 millions d'euros a été dégagé. Concrètement, il pourrait s'agir de projets portant sur le covoiturage ou sur l'utilisation de nouveaux modes de déplacements, ou de projets susceptibles de fournir des informations en temps réel sur divers services de transport. Les projets doivent être déposés pour le 9 juillet 2018 au plus tard. Ils seront ensuite examinés par un jury indépendant et international. Les informations ainsi que les conditions auxquelles les projets doivent répondre sont disponibles via le lien https://www.smartmobilitybelgium.be/ (Belga)