Un bulletin de vote d'1 MÈTRE DE HAUT: voici l'un des inconvénients du vote papier (vidéo)

Le vote sera électronique dans l'ensemble des communes de la capitale, en Communauté germanophone, et dans 163 communes de Flandre lors du prochain scrutin communal d'octobre. Il sera par contre exclu en Wallonie de langue française.

Alors que la Wallonie avait décidé d'un retour au vote papier, la Communauté germanophone, compétente depuis 2015 pour l'organisation des élections communales, a opté pour le vote électronique avec vérification papier, comme en Flandre, et cette fois, dans l'ensemble des communes bruxelloises.





Quels sont les avantages et inconvénients du vote électronique?



L'émission "Tout s'explique" diffusée sur RTL TVi ce jeudi s'est intéressée aux avantages et inconvénients du vote électronique. Le coût du vote papier est estimé à 1,5 euro par électeur contre 4,5 euros pour le vote électronique. C'est donc 3 fois plus cher. Pourtant, la Région bruxelloise assume son choix. Hélène Herman, porte-parole de l'administration Bruxelles pouvoirs locaux, démontre l'intérêt du vote électronique en sortant une affiche dont la taille est hors-norme.





"C'est très compliqué à manipuler dans un isoloir"



"Il faut savoir qu'à Bruxelles, pour les élections régionales, voici ce que ça donnerait dans un isoloir version papier. La première partie est en français et dessous en néerlandais. Donc évidemment c'est très compliqué à manipuler dans un isoloir", indique-t-elle.

Le vote électronique est donc considéré comme plus rapide, plus pratique mais pas 100% fiable. Lors des élections de 2014, un bug informatique a entraîné l'annulation de 2.000 votes. Pour éviter cela, il y a des nouveautés. Désormais, chaque électeur reçoit une preuve papier pour contrôler son vote électronique. Le citoyen est dirigé vers l'isoloir de contrôle où il peut scanner son QR code à l'aide du pistolet. Il suffit ensuite de scanner son vote et glisser la preuve dans l'urne. Le résultat est encodé sur des clés USB cryptées et déconnectées de tout réseau pour éviter le piratage.