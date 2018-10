Un campus BeCode au Pôle Image de Liège

(Belga) Le campus liégeois de BeCode, un centre de formation permettant d'apprendre gratuitement les technologies numériques, prendra ses quartiers au Pôle Image et les premières sessions de cours débuteront le 16 octobre pour 25 étudiants. Une deuxième formation sera organisée en janvier 2019, a annoncé vendredi le ministre wallon de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet.

Initiative lancée en avril 2016 permettant à des demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation gratuite au métier de développeur web, BeCode bénéficie notamment du soutien de la Wallonie, via l'octroi d'une subvention de 440.000 euros pour deux campus, à Liège et à Charleroi. "Notre objectif ultime est de permettre au maximum de personnes de retrouver le chemin de l'emploi. Nous sommes donc très fiers du travail que nous avons déjà accompli et nous nous réjouissons de l'engouement que suscite l'ouverture de notre premier campus liégeois", a déclaré Karen Boers, CEO de BeCode. "C'est un projet extrêmement porteur qui prend enfin ses quartiers à Liège. Au regard des très bons résultats à Charleroi et de la motivation des apprenants liégeois, je n'ai pas le moindre doute quant à la réussite des ambitions de ce campus, qui par ailleurs entretiendra des synergies avec d'autres acteurs et institutions publics et privés", a renchéri Pierre-Yves Jeholet. En sept mois et en horaire de jour, les participants - dont le nombre devrait franchir la barre des 350 en janvier - sont formés de façon intensive aux technologies web, avec un taux de remise à l'emploi de 80%. (Belga)