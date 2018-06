Un chauffeur de bus De Lijn agressé à Heusden-Zolder

(Belga) Un homme a lancé mercredi un produit irritant au visage d'un chauffeur de bus De Lijn à Heusden-Zolder, a indiqué la police locale. La victime a été prise en charge aux urgences de l'hôpital Saint-françois mais a déjà pu quitter l'établissement vendredi soir. Le malfaiteur a pris la fuite, mais la police dispose d'une photo de celui-ci grâce aux images des caméras de surveillance.

Le laboratoire scientifique est descendu sur les lieux pour effectuer les première constatations et examinera la substance utilisée pour l'agression. Selon Het Belang van Limburg, le conducteur présente des plaques enflées et enflammées au visage et sur les deux bras. (Belga)