Un chercheur liégeois accuse Francken de plagiat et dénonce sa malhonnêteté intellectuelle: il dévoile 10 éléments troublants

Un chercheur de l'Université de Liège, Jean-Michel Lafleur, a reproché mardi à l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile, Theo Francken, de s'être singulièrement inspiré de ses travaux tout en présentant des conclusions qui, selon lui, relèvent de la malhonnêteté intellectuelle.

Le 25 avril, le nationaliste flamand a présenté un livre sur l'immigration intitulé "Migratie in 24 vragen en antwoorden" (Migration en 24 questions et réponses), co-écrit par Joren Vermeersch. L'ouvrage présente, d'après M. Lafleur, beaucoup de similitudes avec une étude, téléchargeable gratuitement, qu'il a rédigée en 2018 intitulée dans sa version néerlandaise "Migratie in België, 21 vragen en antwoorden" (Pourquoi l'immigration, 21 questions, en version française).

Le chercheur vise notamment la similitude d'au moins 5 questions reprises par M. Francken et d'un certain nombre de paragraphes alors que son étude n'est jamais citée. "Je n'ai jamais lu le livre de cet homme", s'est défendu M. Francken, accusant les journalistes qui relayaient ces propos de diffuser des "fake news". "Notre livre est né de questions posées par des citoyens et fondé sur des données objectives issue de banques de données publiques", a-t-il ajouté.

Au-delà des ressemblances, M. Lafleur pointe du doigt l'utilisation "parcellaire" de rapports officiels "pour noircir le tableau migratoire", par exemple sur l'impact fiscal de la migration ou quand l'ex-secrétaire d'Etat ignore les gains que tire la Belgique de ses travailleurs frontaliers. Il déplore aussi des chiffres surestimés sur l'entrée d'immigrés en Belgique alors que ceux-ci sont disponibles à l'administration. "Conclusion: Achetez le livre de campagne de @TheoFrancken si vous voulez le soutenir financièrement. Si vous cherchez un livre équilibré basé sur des données scientifiques, téléchargez gratuitement l'original écrit par des chercheurs", souligne M. Lafleur.