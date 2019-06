(Belga) L'Aula-Magna de Louvain-la-Neuve accueille vendredri un colloque international sur la liberté d'expression des femmes, à l'occasion des 40 ans d'existence du Collectif des Femmes. A cette occasion, le prix "La voix des sans voix" sera remis à la journaliste chilienne Marcia Scantlebury.

Ce colloque, qui réunira des intervenants du Nord et du Sud qui viendront partager leurs expériences, entend déterminer ce qu'est la liberté d'expression et "cherche aussi à appréhender la diversité et la complexité des situations à travers le monde". Martine Simonis, secrétaire générale de l'Association des journalistes professionnels, Asli Erdoigan, romancière et ex-prisonnière en Turquie, Marie Vermeiren, cinéaste et directrice de l'asbl "Elles tournent", la députée européenne Marie Arena et Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International Belgique, entre autres, compteront parmi les intervenants. "Sans l'entière et libre expression de la connaissance et de la créativité des femmes, l'humanité vit dans la carence et l'affliction. De plus, pour que les femmes aient la liberté de parole, de lire et d'écrire, il leur faut le droit de déambuler physiquement, de cheminer socialement et intellectuellement", soutient le Collectif des Femmes. La journaliste chilienne Marcia Scantlebury, engagée dans la lutte pour les droits humains, recevra le prix "La voix des sans voix". Elle a été emprisonnée et torturée alors que le Chili était régie par la dictature militaire de Pinochet (1973-1990). Marcia Scantlebury est aujourd'hui directrice du Musée de la Mémoire au Chili. Le colloque se tient de 8h30 à 16h00. (Belga)