Un comité de concertation attendu le 19 novembre

(Belga) Le comité de concertation se réunira le 19 novembre pour faire le point sur la situation sanitaire, a-t-on appris au cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo.

Une réunion des représentants des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux était attendue à la mi-novembre. Elle prend une importance particulière alors qu'une quatrième vague de la pandémie de covid-19 touche la Belgique. Le Premier ministre donnera plus d'explications à 15h en commission de l'Intérieur de la Chambre en compagnie des ministres de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et de la Santé, Frank Vandenbroucke. Les députés examineront la proposition de loi qui confirme l'arrêté royal du 28 octobre mettant en oeuvre le dispositif de la loi pandémie. (Belga)