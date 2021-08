Un Comité de concertation aura lieu la semaine prochaine: bras de fer en vue

Un comité de concertation devrait se tenir la semaine prochaine. Et le bras de fer sera tendu entre les socialistes flamands et le CD&V d'un côté et les libéraux du nord et du sud de l'autre, d'après la DH. Frank Vandenbroucke veut étendre le pass sanitaire aux petites fêtes, privées notamment (Exemple: les mariages). Pour l'instant, le seul accord autour du pass concerne les grands événements de plus de 1.500 personnes en extérieur dès le 13 août.

Par ailleurs, étendre la pass sanitaire comme chez nos voisins français à de nombreuses activités du quotidien (Horeca, loisirs, trains, …) ne semble toujours pas avoir les faveurs de nos dirigeants qui excluent cette option.