Un comité stratégique pour l'avenir de la Belgique présente son PACTE: investir dans des secteurs-clefs, l'argent rentrera davantage

Le Premier ministre Charles Michel (MR) a reçu hier le premier rapport du comité stratégique pour le pacte national d'investissements. Ce projet lancé il y a tout juste un an vise à doper l'économie par un investissement massif dans différents secteurs jugés stratégiques comme la mobilité, l'énergie, les soins de santé ou la transition numérique, et ce avec la collaboration des entités fédérées.

Le président de ce comité stratégique, Michel Delbaere, ancien président du réseau flamand d'entrepreneurs Voka, a levé le voile sur ce plan mardi matin en répondant aux questions du journaliste politique Martin Buxant sur Bel RTL. Ce dernier lui a demandé comment serait financé ce plan. Il a répondu qu'il s'agissait avant tout de mieux utiliser l'argent existant, mieux le gérer, mieux le mobiliser. "Il faudra mettre plus de priorité dans les budgets", a-t-il déclaré. De l'argent frais viendra aussi des emplois générés par ce plan. En Belgique, 66% (2/3 donc) de la population active travaille. La moyenne européenne est à 72%. Si on atteint cette proportion, soit 6% de plus qu'actuellement, cela amènera 13 milliards de plus dans les caisses de l'État, a raisonné le président du comité stratégique. Il souligne par ailleurs qu'en investissant par exemple davantage dans l'éducation, on augmente les chances pour un jeune de trouver un emploi. Et comme on vient de dire, un travailleur en plus, c'est plus d'argent dans les caisses. Le plan se rembourserait donc tout seul, selon cette logique.