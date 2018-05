Réforme des pensions: voici la liste des métiers considérés comme pénibles et qui sera discutée demain

> Voici la liste des métiers considérés comme pénibles qui sera discutée demain

Un consensus a finalement été trouvé entre syndicats et autorités sur la question des métiers lourds au sein de la fonction publique. "Deux des trois syndicats ont marqué leur accord par rapport à cet avant-projet, avec un certain nombre de remarques et de conditions qui portent sur la définition des métiers ou des fonctions concernés", a déclaré Daniel Bacquelaine dans le RTL info 8h.

"La négociation a duré 11 heures, donc bien entendu, une série de métiers a été évoquée", parmi lesquels pompier, policier, militaire, enseignant. "Il y aura un système plus en phase avec la réalité des métiers aujourd'hui".





Rien n'est coulé dans le bronze

Les syndicats chrétiens et libéraux avaient accepté de travailler avec Daniel Bacquelaine sur la liste des métiers pénibles. Elle est quasiment complète et reprendrait donc les fonctions de pompier, policier, militaire et au moins une partie du corps enseignant.

Mais attention, il s'agit d'une négociation parallèle, informelle. Ces métiers ne font donc pas partie du consensus atteint mercredi en Comité A. Car en réalité, le syndicat socialiste refuse catégoriquement de négocier sur ce point tant que le ministre des Pensions ne présente pas lui-même une liste qui pourrait servir de base à la discussion.

Cet inventaire sera présenté en KERN vendredi. Ensuite, il sera soumis à l’ensemble de syndicats.





Accord sur le cadre légal

Ce cadre reprend les critères de pénibilité votés en KERN le 30 mars, à savoir:

travail physique lourd

travail de nuit

métiers avec un risque accru pour la sécurité du travailleur

les métiers avec une forte charge mentale ou émotionnelle

L'accord de mercredi porte également sur le coefficient de chaque critère. La durée de votre carrière réelle sera multipliée en fonction du nombre de critères que vous remplissez. Ces coefficients varient entre 1.05 et 1.15 :

Un critère = multiplication du temps de carrière par 1.05

Deux critères = 1.10

Trois critères = 1.15

Par exemple, si vous multipliez deux critères et que vous avez une carrière de 30 ans, elle comptera au final pour une carrière de 33 ans.

Attention, le critère de la forte charge émotionnelle doit impérativement être couplé avec un autre critère pour être pris en compte.



La durée, une donnée importante

Consensus également sur la durée durant laquelle vous devez exercer le métier pénible pour bénéficier d'un régime favorable. Ce sera 10 ans minimum. Si vous entrez sur le marché du travail en 2018, vous devrez donc exercer un métier pénible pendant au moins 10 ans, n’importe quand dans votre carrière pour avoir le droit de partir plus tôt à la retraite.

Pour ceux qui devaient partir à la pension d’ici l’entrée en vigueur de la réforme, le gouvernement retournera 10 ans en arrière (jusqu’en 2008) pour vérifier si la personne peut bénéficier du régime.

Tout cela concerne la fonction publique ! La négociation pour le secteur privé et libre commence lundi.