Un député CD&V propose d'acheter des F-16 d'occasion, le temps d'y voir clair

(Belga) Le député Veli Yüksel (CD&V) propose de remplacer les actuels F-16 par d'autres affichant moins de kilomètres au compteur s'il devait apparaître que les offres actuellement sur la table pour pourvoir à leur remplacement ne répondent pas aux attentes. "Cette piste permettrait d'avoir du temps et d'obtenir plus de marge de manoeuvre afin de prendre la meilleure décision concernant cet investissement", justifie-t-il.

Le gouvernement fédéral a prévu 3,6 milliards d'euros pour l'achat de 34 nouveaux avions de chasse. Tous les F-16 doivent avoir été remplacés pour 2023. Deux candidats se sont engagés dans la procédure officielle d'appel d'offres lancée par le gouvernement: le F-35 de Lockheed Martin et l'Eurofighter d'Airbus. Les deux souscripteurs ont rendu une 'best and final offer' à la mi-février. Par ailleurs, hors procédure, les Français de Rafale restent également intéressés par le marché. Le député Veli Yüksel (CD&V) ne doute pas de l'intérêt de remplacer les actuels F-16, qui montrent leur utilité dans le cadre de la lutte contre l'Etat islamique. Par ailleurs, les avions de chasse permettent à la Belgique de remplir ses obligations vis-à-vis de l'Otan. Il ne s'exprime cependant pas en faveur de l'un ou l'autre appareil candidat au remplacement des actuels F-16. Pour se donner le temps de la réflexion, il propose que la Belgique acquière des F-16 d'occasion, qui affichent, par exemple, mille heures de vol au compteur. (Belga)