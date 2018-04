Un député européen N-VA très endetté a été retrouvé inconscient dans un hôtel bruxellois

Le député européen Mark Demesmaeker (N-VA), qui est également candidat au poste de bourgmestre à Hal, a été pris en charge à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles ce week-end après avoir été retrouvé inconscient dans une chambre d'hôtel de la capitale, rapportent mercredi Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws et les journaux de Sudpresse.

"Mon père a des problèmes de santé et traverse une période difficile", a déclaré le fils de l'élu nationaliste. Le parquet de Hal-Vilvorde a confirmé vendredi dernier avoir ouvert un dossier à l'encontre de M. Demesmaeker à la suite d'importantes dettes fiscales non payées, de l'ordre de 540.000 euros.

Ce dossier a été transmis à la justice par le fisc, qui a imposé des amendes à l'eurodéputé. Le ministère public doit déterminer dans les prochaines semaines s'il doit ou non poursuivre le député européen pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. "En ce qui concerne l'enquête en cours, mon père a rappelé qu'il collaborerait en toute transparence et espère que tout pourra être clarifié le plus rapidement possible", a précisé son fils.