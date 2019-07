Un député PTB s'indigne de son nouveau salaire de 12.673 euros

Élu député wallon lors des dernières élections, John Beugnies (PTB) s'est indigné ce lundi sur les réseaux sociaux. En cause, le montant déjà perçu pour l'homme qui siège au Parlement wallon et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles: soit 12.673 euros. "Quand je pense que de nombreuses familles n'arrivent pas à joindre les deux bouts même en travaillant à cause de salaires beaucoup trop bas, ça me révolte. Je me dis aussi que, à défaut de continuer à vivre avec un salaire moyen de travailleur comme le font les députés du PTB, il est temps de diviser par deux le salaire de tous les députés. #stopauxprivilèges"

John Beugnies, tête de liste du PTB aux régionales dans la circonscription de Mons lors des élections, avait souligné le besoin des électeurs d'une vraie politique de gauche. "Nous sentions sur le terrain que nous allions progresser", avait indiqué John Beugnies, sur le plateau de Télé MB. "Je pense que nous avons fait un travail extraordinaire de terrain avec nos militants, sans avoir les moyens des autres partis. Nous sommes tout le contraire d'extrémismes. Nous sommes pour la solidarité, nous sommes aux antipodes de partis comme le Vlaams Belang..."