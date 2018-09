Un détenu recherché et repris après une course-poursuite de Bertrix à Transinne

(Belga) Un individu, né en 1977, originaire de la province de Luxembourg, recherché pour ne pas être rentré de congé pénitentiaire, a été repris vendredi en fin de journée après une course-poursuite avec la police, a indiqué le parquet du Luxembourg.

Tout a débuté du côté de Bertrix où la conduite particulière d'une Opel Corsa, dont le conducteur était en réalité l'individu recherché, a été repérée par la police. Une autre personne se trouvait à bord. La tentative d'interception s'est soldée par une course-poursuite. Le conducteur a repris sa route, suivi par la patrouille de police, tandis que des barrages étaient installés plus loin. Plusieurs d'entre eux ont été forcés. Le véhicule a pris la N89 à contresens. Après un passage à Libramont, la voiture est ensuite montée sur l'E411, en direction de Namur. Pressé par la police, le véhicule a emprunté la sortie "Transinne" où se trouvait un barrage. Le conducteur a de nouveau tenté de le forcer. Un policier a alors dû ouvrir le feu. Un coup d'alerte a été tiré et trois autre vers le bas du véhicule. La voiture s'est arrêtée quelques centaines de mètres plus loin aux environs de 17h55. Les deux occupants du véhicule, connus de la justice, ont alors été interceptés. Le passager est né en 1996. Les deux individus ont été privés de liberté et seront présentés à un juge d'instruction. Aucun blessé n'est à déplorer mais un policier a failli être renversé.