Un deuxième cas de variole du singe confirmé en Belgique, annonce Marc Van Ranst

(Belga) Un deuxième cas de contamination au virus de la variole du singe a été détecté en Belgique, a annoncé le virologue Marc Van Ranst sur Twitter. Il s'agit d'un homme du Brabant flamand.

Un premier cas de cette maladie, peu fréquente et habituellement endémique d'Afrique de l'Ouest, avait été détecté jeudi soir à Anvers. L'Institut de médecine tropicale a déclaré que, sur base des données actuelles, les risques de propagation du virus à la population générale semblaient faibles. "En tant que scientifiques et médecins, nous sommes sur nos gardes et suivons la situation de près", a-t-il déclaré. Les autorités se réuniront vendredi vers midi pour discuter d'une approche belge contre la propagation du virus, a indiqué l'Agence sanitaire flamande. Les symptômes de la variole du singe sont semblables à ceux de la grippe accompagnés d'une éruption cutanée sur le visage et d'autres parties du corps, Plusieurs infections ont été détectées ces derniers jours au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suède, au Canada et aux États-Unis. (Belga)