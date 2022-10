Un effort budgétaire combiné de 3,6 milliards sur deux ans

(Belga) Le gouvernement fédéral a décidé, de procéder à un effort budgétaire combiné de 3,6 milliards d'euros (0,6% du PIB) pour les années 2023-2024, a indiqué la secrétaire d État au Budget Eva De Bleeker mardi.

Avec le Premier ministre et les vice-Premiers, elle a présenté les grandes lignes des budgets 2023-2024 lors d'une conférence de presse tenue après le discours de politique générale à la Chambre. Par année, l'effort consenti sera de 2,1 milliards en 2023 et 1,5 milliard en 2024. Le gouvernement a donc décidé d'aller au-delà de l'effort fixe annuel de 0,2% du PIB repris dans l'accord de gouvernement avec un effort variable de 0,14% en 2023 et 0,12% en 2024. (Belga)