Un garçon bloqué dans une cheminée a été libéré par les pompiers à Woluwe-St-Pierre

(Belga) Un garçon s'est retrouvé bloqué dans un conduit de cheminée, vendredi soir, avenue du Chant d'Oiseau à Woluwe-Saint-Pierre, a indiqué samedi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Il a pu être dégagé par les services de secours. Il n'était pas blessé.

Il s'agissait d'une cheminée non utilisée de 20 cm sur 20 cm. Elle était cachée derrière un panneau en bois, avec un accès permettant les entretiens et les visites. Le garçon jouait avec une lampe de poche et regardait l'intérieur de la cheminée. Quand elle est tombée dans le trou de la cheminée, il a voulu la récupérer. Ses jambes se sont alors bloquées dans le trou. (Belga)