Un hangar du quartier militaire Major Housiau ravagé par un incendie

(Belga) Pour une raison indéterminée, un incendie s'est déclaré mercredi soir dans un hangar du quartier militaire Major Housiau à Peutie (Vilvorde), a rapporté le service presse de la Défense. Aucune victime n'est à déplorer mais les dégats sont importants.

"Le feu a été découvert à 19h01 par un membre du personnel militaire qui a averti la garde, qui a elle-même averti les pompiers. Ces derniers ont éteint le feu à 20h20", selon le service presse. Le toit du hangar s'est effondré. A l'intérieur, se trouvaient une camionnette, six petis bus et deux cars, qui sont tous détruits. L'incendie n'a fait aucune victime et ne présente aucun danger pour la population, précise la Défense. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. La Défense donnera davantage d'informations dans le courant de la journée de jeudi, assure-t-elle. (Belga)