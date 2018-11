Un homme décède percuté par un train à Obourg

(Belga) Un homme né en 1982 est décédé samedi après-midi après avoir été percuté par un train à Obourg (province de Hainaut), a indiqué le parquet de Mons.

L'homme se trouvait sur les voies à la recherche, semble-t-il, de son chien. Dans un virage, il n'a pas vu le train arriver. Le convoi, lancé à 100 km/h, a percuté l'homme de plein fouet qui est mort sur le coup. L'accident a eu lieu sur la ligne 118 entre Mons et La Louvière. La circulation des trains a été fortement pertubée entre Mons et La Louvière-Sud. Vers 17h45 la circulation ferroviaire reprenait progressivement mais des retards et suppressions restaient possibles, selon le site internet de la SNCB. (Belga)