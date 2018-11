Un homme découvert à Herentals, un couteau planté dans le corps

(Belga) La police locale a découvert samedi soir à Herentals, en province d'Anvers, un homme grièvement blessé, un couteau planté dans le corps. L'homme ne parlait pas néerlandais et n'a pas pu être identifié dans l'immédiat. Il a été emmené à l'hôpital pour y être opéré.

C'est vers 18h00 qu'une patrouille de la zone Neteland a repéré l'homme, dans le Herenthoutseweg. On ne sait quasi rien de son identité. Un peu plus loin, la police a repéré un camion à la plaque d'immatriculation portugaise. Non loin, une femme au comportement suspect a été observée. Elle a été interpellée pour être interrogée, la police soupçonnant un lien avec l'homme grièvement blessé. La femme ne parle elle-même pas le néerlandais. Le parquet a été avisé des faits. (Belga)