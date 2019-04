Un incendie s'est déclaré dans un appartement rempli de meubles à Schaerbeek

(Belga) Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans un bâtiment situé rue des Coteaux à Schaerbeek, a indiqué en début de soirée Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il n'y a pas eu de blessé. Les occupants ont pu quitter le bâtiment avant l'arrivée des pompiers.

L'incendie était localisé au deuxième étage d'un immeuble qui en comptait trois. L'appartement en feu était rempli de meubles et de choses diverses, ce qui a gêné les pompiers dans leur intervention. Pour atteindre les flammes, ils ont dû sortir presque tous les meubles de l'appartement. Les pompiers ont été avertis vers 13h50 et ont quitté les lieux du sinistre vers 17h00. L'incendie a été maîtrisé mais l'appartement a été gravement endommagé. Des traces laissées par les flammes ont été constatées dans l'appartement du dessus. Le premier étage a également subi des dégâts des eaux. La cause de l'incendie est pour le moment inconnue. (Belga)