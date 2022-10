Un lundi après-midi marqué par le soleil et la douceur

(Belga) Lundi après­-midi, de belles éclaircies s'imposeront, mais il faudra aussi composer avec des passages nuageux parfois un peu plus présents, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes­ Fagnes et 17 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible. Lundi soir et en cours de nuit, les conditions évolueront peu avec un temps calme et une nébulosité parfois variable avec de nombreux voiles d'altitude. Des champs de brouillard pourront également se former, principalement dans les vallées sensibles. Les minima seront compris entre 2 degrés en haute Ardenne, 7 ou 8 degrés sur le centre et 9 degrés au littoral. Mardi, après la dissipation des quelques champs de brouillard matinaux, nous profiterons de larges périodes ensoleillées se partageant le ciel avec des voiles d'altitude. L'après­-midi, des champs de nuages bas plus nombreux devraient progresser dans l'ouest du pays depuis le littoral. Ailleurs, le soleil prédominera. Les maxima seront en hausse, affichant des valeurs comprises entre 15 degrés en haute Ardenne et 19, voire localement 20 degrés en plaine. Mercredi, après une matinée souvent ensoleillée, les nuages se feront plus nombreux sur l'ouest et le centre alors que le soleil persistera plus longuement sur le sud est l'après­ midi. Les températures resteront douces avec des maxima compris entre 16 et 21 degrés. La fin de semaine sera encore marquée par un franc soleil avant l'arrivée d'un weekend plus nuageux avec le risque de quelques faibles averses. (Belga)