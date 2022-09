Un lundi maussade qui annonce une semaine pluvieuse

(Belga) Lundi après-midi, le ciel sera très nuageux avec des pluies modérées, qui parcourront notre pays d'ouest en est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Plus tard dans l'après-midi, le temps deviendra à nouveau plus sec depuis la côte et quelques brèves éclaircies se développeront, avant l'arrivée d'averses. Du côté du mercure, les maxima seront compris entre 11 degrés en Ardenne et 15 degrés au littoral. Ce soir et cette nuit, le temps sera très variable avec des averses parfois intenses et éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre, surtout sur l'ouest et le nord du pays. Les minima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la mer. Des rafales pouvant atteindre 55 km/h dans l'intérieur du pays et de 70 km/h à la côte ne sont pas à exclure. Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses en beaucoup d'endroits. Celles-ci seront localement assez soutenues et accompagnées de quelques coups de tonnerre. Il fera plutôt frais avec des maxima de 8 degrés en Ardenne à 13 degrés ailleurs. Durant la nuit de mardi à mercredi, un temps variable avec de régulières averses resteront au programme. Mercredi sera placé sous le signe d'une météo maussade, avec des averses et un mercure ne dépassant pas les 14 degrés. Le ciel devrait continuer à faire grise mine en fin de semaine, l'IRM prévoyant des averses au moins jusqu'au week-end. (Belga)