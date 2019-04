Un magasin de meubles en feu à Vilvorde

(Belga) Un important incendie s'est déclenché samedi soir dans un magasin de meubles à Vilvorde, ont indiqué la police et les pompiers. Les services de secours ont bouclé le quartier et une vingtaine d'habitants ont dû évacuer.

Le feu a pris vers 22h pour une raison encore inconnue et s'est propagé rapidement. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, les flammes avaient déjà percé la toiture du bâtiment, risquant de se propager aux bâtiments avoisinants, dont une autre boutique de meubles et une école. Les pompiers ont dès lors appelé des renforts et les environs ont été évacués. Il n'est pas question de blessés pour l'instant. (Belga)