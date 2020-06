Un milliard d'euros de plus pour des avances aux hôpitaux

(Belga) La ministre de la Santé Maggie De Block a annoncé samedi l'octroi pour les hôpitaux généraux et psychiatrique de deux tranches de 500 millions d'euros de plus que le milliard d'euros déjà déboursés, afin d'aider ces institutions à affronter leurs problèmes de liquidités dus à la crise du coronavirus.

Depuis le début de la crise, les hôpitaux sont confrontés à des dépenses supplémentaires, notamment en raison de travaux visant à créer des unités Covid-19, de l'achat d'équipement de protection et du renforcement du personnel soignant. En parallèle, les revenus des hôpitaux ont diminué à cause du report des soins non urgents. Certains frais ont cependant continué à courir, par exemple ceux liés au personnel, au matériel et aux loyers. Pour éviter des problèmes de paiement et garantir la continuité des soins, le gouvernement fédéral avait déjà décidé fin avril d'octroyer un milliard d'euros d'avances aux hôpitaux généraux. "Mais cela ne sera pas suffisant", a indiqué Mme De Block (Open Vld) dans un communiqué. Il a donc été décidé d'octroyer une avance supplémentaire de 500 millions d'euros, tant aux hôpitaux généraux qu'aux hôpitaux psychiatriques. Une tranche supplémentaire de 500 millions d'euros suivra en octobre. Pour le calcul du budget supplémentaire définitif relatif à la maladie Covid-19, il sera tenu compte des surcoûts et des frais qui ont continué à courir dans les services qui ont dû reporter leurs soins. Une concertation est en cours avec le secteur hospitalier afin de déterminer les modalités et l'étendue du financement supplémentaire. (Belga)