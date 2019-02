Un million d'enregistrements pour l'application d'authentification itsme en janvier

(Belga) Plus d'un million de personnes se sont enregistrées le mois passé sur l'application d'authentification itsme. Et en un an, 5,6 millions de logins ont été comptabilisés, a indiqué lundi le ministre en charge de l'Agenda numérique, Philippe De Backer (Open Vld).

L'application itsme a été lancée en 2017 par un consortium de banques et d'opérateurs télécom. Depuis janvier 2018, elle permet de se connecter sur les sites des autorités, comme Tax on Web ou MyPension. "L'utilisation d'un smartphone pour s'identifier en ligne est facile et facilite la relation entre le citoyen et les autorités", a souligné le ministre. Selon ce dernier, itsme s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la numérisation des services de l'Etat pour les citoyens et les entreprises. (Belga)