Un motard se tue lors de l'Open Trophy à Chimay

Un accident mortel a endeuillé l'Open Trophy 2018, une compétition de moto qui se déroulait ce week-end sur le circuit de Chimay, confirment les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un motard, apparemment seul en cause, a perdu la vie après une lourde chute. Selon les secours, deux ambulances avaient déjà été envoyées un peu plus tôt dans la journée à la suite de sorties de route en pleine course. (Belga)