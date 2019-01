Un nombre record de migrants en transit interpellés en Flandre occidentale

(Belga) Plus de 7.000 migrants en transit ont été appréhendés en Flandre occidentale l'an dernier, un nombre record et une hausse de plus de 50% par rapport à 2017, a fait savoir lundi le gouverneur provincial Carl Decaluwé. Celui-ci a demandé en urgence des mesures supplémentaires au ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem.

En 2017, 4.550 personnes sans-papier ont été interpellées. Elles étaient 6.792 en 2016, mais ce pic a été dépassé l'an dernier avec 7.020 migrants appréhendés dont près de deux tiers au port de Zeebrugge et dans ses environs. Le gouverneur Decaluwé demande des moyens supplémentaires et veut relancer les discussions avec Londres afin d'endiguer le problème. (Belga)