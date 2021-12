Un nouveau Comité de concertation le 22 décembre

(Belga) Un nouveau Comité de concertation se réunira le 22 décembre pour examiner l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Belgique et les mesures nécessaires pour l'endiguer, a-t-on appris jeudi de source gouvernementale.

Le précédent Codeco, réuni vendredi dernier, avait déjà indiqué que la prochaine réunion serait organisée durant la semaine du 20 décembre. Ce Comité de concertation se réunissait pour la troisième semaine d'affilée et a notamment décidé de l'imposition du port du masque dès l'âge de 6 ans, du passage en mode hybride de l'enseignement secondaire et de la fermeture des écoles maternelles et primaires dès le 20 décembre. La Belgique fait face à une quatrième vague de pandémie de coronavirus, même si le pic des contaminations et admissions à l'hôpital semble avoir été dépassé. Au total, 3.517 personnes sont encore hospitalisées en Belgique en raison du Covid-19, dont 825 se trouvent aux soins intensifs, selon les dernières données de Sciensano. On détecte en moyenne plus de 16.000 nouvelles contaminations chaque jour et près de 50 personnes succombent à la maladie quotidiennement. (Belga)