Un nouvel échevin a prêté serment à Linkebeek

(Belga) Marco Schetgen (Link@venir) a prêté serment lundi soir comme nouvel échevin de Linkebeek. Un conseil communal avait été convoqué en urgence à l'occasion.

Plus tôt dans la journée, son collègue de parti Yves Ghequiere avait prêté serment à Louvain, en tant que bourgmestre de la commune à facilités, devant le gouverneur de la province de Brabant flamand, Lodewijk De Witte et ce, en exécution de l'arrêt du Conseil d'État du 2 juillet dernier qui a cassé la décision de l'ex-ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans, de ne pas nommer quatre des bourgmestres des communes à facilités de la périphérie bruxelloise (Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos et Linkebeek). Une deuxième conséquence de cet arrêt et de la nomination des bourgmestres était de permettre la nomination d'un échevin supplémentaire dont ces communes étaient jusqu'ici privées de facto en l'absence de bourgmestre en titre. A Linkebeek, cet échevin est Marco Schetgen et il a donc prêté serment lundi soir. C'était le seul point qui figurait à l'agenda de ce conseil communal extraordinaire. (Belga)