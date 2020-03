Un numéro vert pour répondre aux besoins liés à l'urgence sociale à Bruxelles

(Belga) Les institutions communautaires bruxelloises ont annoncé lundi l'ouverture d'un numéro vert pour toutes les questions liées à l'urgence sociale dans la capitale et à la pandémie de coronavirus.

Le confinement exigé pour lutter contre la propagation du covid-19 a des conséquences sérieuses pour les personnes en situation de précarité. C'est précisément la raison pour laquelle ce numéro vert a été mis en place à l'initiative du ministre bruxellois de l'Action sociale Alain Maron (Ecolo), avec l'aide des administrations de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et d'Iriscare. Ce numéro a pour objectif d'orienter chaque demande vers un opérateur capable de la prendre en charge. Il offre une écoute professionnelle élargie et des réponses à des situations de détresse sociale dont on ne connaît pas encore l'ampleur ni toutes les expressions. Le 0800/35.243 sera accessible entre 08h00 à 20h00 en semaine et de 10h00 à 18h00 le week-end. La gestion du call center sera assurée par des travailleurs des centres d'aide aux personnes et des centres d'action sociale globale, potentiellement complétés de travailleurs d'autres secteurs de l'ambulatoire. La réponse sera donnée directement si elle entre dans le champ de compétence du répondant. Dans les autres cas, la personne sera orientée vers un service professionnel compétent pour une prise en charge. Le cas échéant, la personne sera également orientée vers une initiative de solidarité (citoyenne ou locale) en mesure d'offrir une réponse pertinente et/ou dans le cas où la demande ne nécessite pas un suivi professionnel. (Belga)