Un pass pour visiter des musées dans toute la Belgique

(Belga) Un pass vendu au prix de 50 euros donnera un accès libre à toute une série de musées répartis sur l'ensemble du pays. Ce pass sera disponible dès septembre.

Le détenteur d'un pass pourra visiter autant de fois qu'il le souhaite les collections permanentes des musées participants. L'accès aux expositions temporaires sera gratuit ou autorisé moyennant un supplément. A ce jour, une centaine de musées ont affiché leur intention de prendre part au nouveau système. Tous ces musées devraient être accessibles dès septembre. D'ici-là, une prévente est organisée en ligne à partir de mercredi 9 heures proposant 6.000 pass exclusifs décorés d'une œuvre originale imaginée par six artistes: Sanam Khatibi, Jacques Charlier, Vincent Glowinski, Eva Mouton, Rinus Van de Velde et Koen Vanmechelen. Toute personne achetant un tel pass pourra l'utiliser dès le mois de juin auprès d'une quarantaine d'institutions déjà inscrites: 8 en Wallonie, 14 en Flandre et 18 à Bruxelles. Les revenus des museumPASSmusées sont directement reversés aux musées. Pour chaque passage d'un pass, le musée sera rétribué. La gestion du projet est assurée par une coopérative à finalité sociale fondée par la section belge francophone du Comité international des musées (ICOM), le Conseil bruxellois des musées et les ASBL Vlaams Museumoverleg et publiq. (Belga)