Un pass sanitaire dans les musées et parcs d'attraction wallons? La ministre veut aller plus loin, et parle d'OBLIGATION vaccinale

La ministre wallonne en charge du Tourisme, Valérie De Bue (MR) était l'invité du 7h50 ce matin sur Bel RTL. À la veille des journées du patrimoine, elle a d'abord évoqué l'état du patrimoine wallon après les inondations qui ont frappé la région en juillet. Fabrice Grosfilley l'a également interrogée sur le pass sanitaire, fortement envisagé notamment à Bruxelles. La ministre voudrait aller plus loin, en Wallonie et dans tout le pays, et ouvrir le débat sur l'obligation vaccinale.

Les sites touristiques, les musées, les parcs d'attraction, ce serait aussi avec le Covid Safe Ticket, ou ce n'est pas à l'ordre du jour ?

Ce débat n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau de la région wallonne, mais il pourrait être sur la table du gouvernement wallon. Au vu de la situation sanitaire, je ne souhaite vraiment pas qu'on reconfine, que l'on prive de nouveau des citoyens de leurs libertés, et donc il faut trouver une situation. Moi, je souhaite qu'on ouvre un débat sur l'obligation vaccinale. Le Covid Safe Ticket va être différent selon les régions, selon les secteurs d'activité...

En France, le pass sanitaire donne des résultats...

Ça a incité des personnes à se faire vacciner. En Wallonie, on a atteint les objectifs (actuellement, le taux de vaccination est de 80% chez les + de 18 ans, NDLR). La question est de savoir si on va réussir à convaincre les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Si on veut éradiquer ce virus, il faut ouvrir le débat sur l'obligation vaccinale.

Plutôt l'obligation vaccinale que le pass sanitaire ?

En tout cas, ouvrir le débat, parce que c'est important, on ne va pas décider ça en deux coups de cuillère à pot. A un moment donné, pour lutter contre la pandémie il va falloir ouvrir ce débat de société.