Un peu de soleil, avant le retour de la pluie mardi

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux ce lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Localement, quelques ondées passagères ne seront pas à exclure. A la Côte, le temps sera généralement ensoleillé. Les maxima se situeront entre 7 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 8 ou 9 degrés au littoral, et entre 10 et 12 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré et soufflera de secteur nord-ouest.

Lundi soir, quelques averses locales seront encore possibles sur l'est du pays, et des champs nuageux dériveront temporairement sur le nord-ouest du territoire. En seconde partie de nuit, des nuages d'altitude de plus en plus denses aborderont le territoire et pourraient déjà donner lieu à quelques gouttes de pluie ou de bruine dans la région côtière. Les minima seront compris entre 0 et -2 degrés en Ardenne, et entre 0 et 3 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord faible, de secteur ouest à nord-ouest ou de direction variable, et plus tard faible à modéré de secteur sud. Mardi, le temps sera pluvieux et venteux, avec des valeurs comprises entre 3 et 11 degrés. Le temps sec reviendra mercredi après-midi, après le passage d'une nouvelle zone de pluie. Le thermomètre affichera de 6 à 10 degrés. (Belga)