Un plan de 240,5 millions d'euros pour le logement public wallon

(Belga) Alors que 40.000 ménages wallons sont en attente d'un logement social, que le nombre de logements sociaux est en baisse et que le secteur est caractérisé par un sous-financement chronique, la ministre régionale en charge du Logement, Valérie De Bue (MR), a mis sur la table du gouvernement un programme d'investissements visant 5.758 logements pour une enveloppe totale de 240,558 millions d'euros dont 30 millions ont été prévus à l'ajustement budgétaire 2018.

Dans le détail, 1.397 logements inoccupés non louables seront rénovés, 2.792 logements bénéficieront d'une optimisation énergétique et 879 logements performants énergétiquement seront créés. Les réserves foncières des sociétés publiques seront également valorisées en partenariat avec le secteur privé pour permettre la construction de 690 logements destinés à la vente, a précisé la ministre. Cette dernière travaille par ailleurs à une réforme du calcul des loyers qui ne sont actuellement pas liés à la performance énergétique du logement. A l'avenir, le gain engendré par les rénovations énergétiques pourrait être réparti entre le locataire et la société de logement qui pourra dès lors réinvestir dans d'autres rénovations. Selon Statbel, l'office statistique belge, la Wallonie aura besoin de 150.000 logements supplémentaires entre 2017 et 2026. (Belga)