Un point sur le nombre de personnes contaminées chaque jour à 10h, annonce Maggie De Block

(Belga) Le SPF Santé publique fera le point sur le nombre de personnes contaminées par le coronavirus en Belgique chaque jour à 10h00, a annoncé lundi matin la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open Vld) à son arrivée au Lambermont pour une réunion du comité de concertation. Elle n'a pas souhaité confirmer le 3e cas positif annoncé en matinée par les autorités bruxelloises, ce qu'ont par contre confirmé le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) et sa collègue wallonne de la Santé Christie Morreale (PS).

"Il y a certainement de nouveaux cas car des centaines de tests sont en cours maintenant que les vacances sont terminées", a prévenu Maggie De Block. Elle préfère toutefois attendre la communication officielle de 10h00 afin d'éviter des doublons. Lors du comité de concertation, qui réunit le gouvernements fédéral et des entités fédérées, les différents ministres compétents vont tenter de s'accorder sur une approche commune face à l'arrivée du coronavirus en Belgique et sa probable expansion. Un 3e cas positif a en effet été détecté, cette fois-ci à Bruxelles, a annoncé le ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo). "La personne infectée est une femme qui revient de Milan. En raison des légers symptômes qu'elle présente, elle a été placée à l'isolement chez elle", a précisé sa collègue wallonne Christie Morreale. Et d'autres cas devraient probablement surgir encore, anticipe cette dernière, qui souligne la qualité des infrastructures hospitalières belges - "dans le top 5 mondial" - et à même, selon elle, de répondre à une crise sanitaire. La ministre De Block estime en tous les cas que l'heure n'est pas à la panique. Le comité de concertation a débuté sur le coup de 8h30. On ignore encore si une conférence de presse aura lieu à son issue. (Belga)