Un politique à la maison: Barbara incrédule quand elle apprend que son salaire correspond au BUDGET ALIMENTATION de Mathieu

Les deux profils de citoyens ayant reçu "un politique à la maison" étaient très différents. A tel point qu'au moment de parler du budget pour les courses, les montants ont été multipliés… par 10. Didier Reynders et Zakia Khattabi ont réagi.

Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de nombreux citoyens. Même si les chiffres prouvent qu'il a augmenté ces dernières années, ce n'est pas l'impression partagée par de nombreuses personnes.

Lors du diner réunissant les citoyens et les politiques, ce débat est revenu sur la table. Et pour cause: les rentrées financières de Barbara et de Mathieu sont diamétralement opposés.

La famille de ce dernier a "un budget de course de 1.400 euros". "Par mois ?", s'interroge Barbara, incrédule, dont le budget mensuel pour l'alimentation est de "124 euros et 30 centimes". C'est l'incompréhension totale, dans un sens comme dans l'autre.

"C'est pas possible, vous mangez des pâtes tout le temps", dit la compagne de Mathieu. "Mais si, Madame, c'est possible de faire pour 124,30 euros de course par mois", répond Barbara, un peu outrée.

"On va venir prendre des leçons", répond alors Mathieu, qui a bien conscience d'avoir "la chance de faire partie des privilégiés qui n'ont pas besoin de regarder ce qu'on met dans le caddie".

Didier Reynders soulève un point important et s'adresse à Mathieu: "Le budget que vous consacrez correspond à l'ensemble des revenus de Barbara". "En effet, c'est choquant", reconnait Mathieu.





Le bio, "une mode" ?

S'en est suivi un débat sur les conséquences de ces budgets si différents. "On a toujours voulu donner une alimentation de qualité à nos enfants", dit Mathieu. Dès lors, le poulet à 5€ le kilo acheté par Barbara n'inspire pas confiance à toute la table.

En face, Barbara explique qu'elle considère que "le bio, ça reste une mode, on est bien d'accord".

Mathieu et son épouse ne sont pas d'accord, mais Barbara insiste: "Je ne mange pas mal parce que je ne mange pas bio"

Zakia Khattabi remet les choses au point. "Je regrette l'orientation que prend cette discussion. D'abord, il est possible de consommer bio sans atteindre le montant que (Mathieu et sa famille) ont choisi de mettre. Mais ça reste problématique quand on voit le budget de madame. Cependant, ce n'est pas une mode, si on fait un calcul global sur les effets de la malbouffe sur la santé et les coûts que ça engendre pour la sécurité sociale. Donc si on internalise l'ensemble des coûts, non, ça ne coute pas plus cher" de manger bio.

Même si Barbara admet que consommer bio a du sens, elle conclut de manière pragmatique en mettant de côté les questions écologiques, qui ne sont pas du tout prioritaire pour elle. "Pourquoi irais-je acheter du poulet bio à 10€ alors que je ne sais même pas acheter une paire de lunettes pour voir ? Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres choses à faire, plus importante en Belgique, que de se battre pour le bio ou pour une taxe d'avion ou pour le climat ?".